Le reazioni di Microsoft all'hardware di PS5 e all'aumento di prezzo in alcune mail interne

Tom Warren su The Verge ha pubblicato alcuni stralci di email interne di Microsoft che risultano particolarmente interessanti perché contengono dei commenti riguardanti l'hardware di PS5 e l'annuncio dell'aumento di prezzo della console Sony, dimostrando anche come funzionano le comunicazioni sulla concorrenza all'interno di una compagnia.

Gran parte di queste email sono ancora censurate, ma alcune parti sono leggibili e sono emerse all'interno dell'enorme quantità di documenti forniti da Microsoft per il processo contro l'FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard. In una di queste Liz Hamren, ex-capo della divisione platform engineering and hardware presso Xbox, commentava la presentazione dell'hardware di PS5 da parte di Mark Cerny.

È interessante vedere come la cosa venga valutata in maniera piuttosto oggettiva, prendendo in considerazione quelli che emergevano come vantaggi o svantaggi rispetto a Xbox Series X. Tra i punti di maggiore interesse c'è ovviamente l'SSD, che come riferito da Hamren rappresenta un elemento superiore a Xbox sul fronte hardware e un punto su cui Cerny ha insistito molto in termini di comunicazione.

"Cerny ha parlato a lungo della scelta sull'SSD e i vantaggi per gli sviluppatori e i consumatori. Hanno ottimizzato il sistema per una maggiore quantità di dati grezzi (circa il doppio con una compressione hardware leggermente migliore della nostra, che può comportare miglioramenti in termini di performance), contrariamente a un'architettura che integra lo streaming attraverso Sampler Feedback Streaming", si legge nella mail di Hamren.