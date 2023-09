The Elder Scrolls 6 sembra essere un'esclusiva Xbox e PC, dai documenti Microsoft

La questione era già stata ventilata nei mesi scorsi, così come il fatto che praticamente tutti i nuovi giochi da parte del gruppo Bethesda e ZeniMax sarebbero state esclusive Xbox nei piani di Microsoft, nonostante la famosa comunicazione sulla valutazione " caso per caso ". Tuttavia, il fatto che Spencer abbia ribadito di recente il fatto di non avere ancora deciso in maniera netta e voler valutare ogni gioco a sé stante aveva fatto pensare al fatto che The Elder Scrolls 6 potesse arrivare anche su PlayStation .

I documenti Microsoft puntano all'esclusiva

La questione è ben visibile nello specchietto riepilogativo sulla gestione dei giochi Bethesda, ma viene anche riferita in maniera piuttosto chiara in una comunicazione ufficiale di Microsoft al processo.



Il periodo contiene alcune censure, ma il significato sembra essere facilmente interpretabile: "The Elder Scrolls 6, che probabilmente non verrà rilasciato su un'altra [censura], verrà probabilmente pubblicato solo su Xbox e PC". Si legge poi che il gioco non è multiplayer e non avrà gioco cross-play.

Dai documenti si legge anche che l'uscita di The Elder Scrolls 6 è prevista dal 2026 in poi, sebbene in precedenza Phil Spencer abbia previsto un'attesa di "almeno 5 anni" dal 2022 per vederlo, piazzandolo dunque dal 2027 in poi.