Marvel's Avengers gratis per un weekend: i dettagli sull'iniziativa Square Enix

Marvel's Avengers potrà essere provato gratis per qualche giorno nel corso del prossimo weekend, ovvero dal 29 luglio all'1 agosto 2021, grazie a un'interessante iniziativa di Square Enix che ha deciso di aprire il gioco a tutti gli utenti su PS5, PS4, PC e Stadia nel corso dei quattro giorni in questione.

Si tratta di un weekend allungato, per la precisione, visto che c'è abbastanza tempo per fare una prova approfondita dell'action game su licenza Marvel nel corso dei quattro giorni in questione, con l'iniziativa organizzata per festeggiare l'inizio della stagione estiva di gioco e la pubblicazione permanente dell'opzione di più copie dello stesso eroe.

Marvel's Avengers sarà gratis il prossimo fine settimana

Quest'ultima opzione, che consente in sostanza a più giocatori di utilizzare lo stesso personaggio in una stessa partita, è stata fortemente richiesta dalla community e ha avuto inizio con l'evento Anomalia tachionica di aprile, facilitando e velocizzando il processo di matchmaking.

Anche Xbox avrà una sua iniziativa con accesso gratis a Marvel's Avengers, ma a quanto pare questa è prevista "nei prossimi mesi", ancora senza un periodo fissato, forse sempre a causa degli accordi di esclusiva parziale che Sony ha stretto con Square Enix per il gioco in questione.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner di Xbox per trovare il giusto momento per offrire ai giocatori Xbox One e Xbox Series X|S un periodo di accesso gratuito e presto avremo maggiori informazioni", ha aggiunto Amos.

Durante il weekend di accesso gratuito, chiunque vorrà provare il gioco completo dovrà soltanto scaricarlo dal negozio digitale della propria piattaforma. Al termine del periodo di accesso gratuito, i giocatori che acquisteranno il gioco potranno mantenere tutti i progressi di gioco e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata durante il weekend di accesso gratuito.

"È davvero il momento migliore per iniziare a giocare a Marvel's Avengers. Ci avviciniamo al primo anniversario del gioco e chi vorrà provarlo si troverà davanti otto eroi, tonnellate di contenuti single-player e multiplayer, eventi in corso e altro ancora", spiega Scot Amos, Co-Director di Crystal Dynamics. "Inoltre, ad agosto arriverà l'espansione Guerra per il Wakanda, quindi ora è un'ottima occasione per prepararsi a vestire i panni di Black Panther e affrontare Klaw insieme agli altri Avengers".

Il weekend di accesso gratuito sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC (tramite Steam) e Stadia in tutte le regioni in cui è disponibile il gioco. Durante il weekend di accesso gratuito saranno disponibili tutti gli elementi di Marvel's Avengers, compresa la campagna Riunione, l'Iniziativa Avengers in corso e le operazioni di Kate Bishop e Hawkeye.

Marvel's Avengers ha recentemente ottenuto l'update di luglio 2021 con diverse novità, mentre all'E3 2021 abbiamo visto trailer e data di uscita di War for Wakanda, DLC su Black Panther.