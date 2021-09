Marvel's Avengers: roadmap di fine 2021 svelata, l'esclusiva PlayStation Spider-Man è confermata

Crystal Dynamic e Square Enix hanno pubblicato la roadmap di fine 2021 di Marvel's Avengers. La tabella di marcia ci permette di vedere i contenuti che potremo giocare nel corso dei prossimi mesi. Tra i vari, viene confermato che l'esclusiva PlayStation Spider-Man arriverà quest'anno.

Crystal Dynamics, come potete vedere dall'immagine qui sotto, segnala che questo settembre ci saranno varie attività per la comunità di gioco di Marvel's Avengers. Avremo accesso a Priority Mission Rush, Cargo Runner Synthoid e Flashback Rewards Cache.

Roadmap del resto del 2021 di Marvel's Avengers

Il piatto forte della roadmap di Marvel's Avengers, però, è dedicato al lungo periodo autunno/inverno. Ci saranno una serie di eventi già noti, come Corrupted Vibranium, Red Room Takeover, Tachyon Anomaly, Cosmic Threat. Inoltre, ci sarà anche un weekend con XP bonus. Ci sarà anche modo di confrontarsi con Klaw in un raid, scontarsi con un nuovo tipo di nemici (Echoes) e continuare a potenziare i personaggi con un aumento del Livello di potere.

Ci sarà anche spazio per un nuovo eroe, Spider-Man, che sarà un'esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. A seguire Marvel's Avengers cambierà alcuni sistemi legati alle risorse e al potenziamento degli equipaggiamenti. Ci saranno nuovi cosmetici e, soprattutto, arriverà una sfida legata alla serie Disney + di Hawkeye. Nel corso di tutto il resto del 2021, arriveranno anche nuovi costumi ispirati al Marvel Cinematic Universe.

