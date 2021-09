Marvel's Guardians of the Galaxy è entrato in fase gold

Square Enix ha annunciato che Marvel's Guardians of the Galaxy è entrato ufficialmente in fase gold, ossia è pronto per andare in stampa e arrivare nei negozi reali e virtuali di tutto il mondo. Il gioco non mancherà quindi la data d'uscita del 26 ottobre 2021, quando sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch (giocabile da cloud).

Marvel's Guardians of the Galaxy è stato mostrato in occasione del recente PlayStation Showcase, con un trailer dedicato alla storia. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy, in cui abbiamo scritto:

Marvel's Guardians of the Galaxy ci ha stupito soprattutto per la sua audacia, che sembra voler rappresentare una fortissima risposta alle critiche ricevute da Marvel's Avengers. Eidos si è infatti concentrata nel fare quello che le riesce meglio per proporre qualcosa di molto piacevole ai fan di questa sgangherata combriccola: un action adventure puro, esclusivamente single player e con una grandissima aderenza all'immaginario di questo gruppo di supereroi. E in un'epoca di GaaS ed esperienze multiplayer, questo titolo potrebbe rappresentare una scommessa vincente. Staremo a vedere.