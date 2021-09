Xbox App per Windows 10: l'ultimo aggiornamento consente lo streaming dal cloud o da Xbox dei giochi console

Microsoft ha aggiornato l'Xbox App per Windows 10 introducendo delle novità davvero interessanti: ora è possibile giocare con i titoli console su PC grazie allo streaming dal cloud o da una console Xbox stessa. Si tratta di una funzione che potrà tornare davvero utile a chi non ha un PC performante e voglia giocare comunque a certi giochi.

Nello specifico l'aggiornamento consente di:

Giocare a titoli di Xbox Game Pass tramite cloud;

Giocare direttamente dalla console tramite Xbox remote play.

Lo scenario tipo per cui sono state pensate queste funzioni è ben illustrato dall'immagine di accompagnamento della notizia, che mostra un utente giocare a Sea of Thieves su un laptop non pensato per i videogiochi.

Xbox app sempre più versatile

La possibilità di giocare via cloud ai titoli dell'Xbox Game Pass su Windows 10 è disponibile in ventidue diverse nazioni. Tutto quello che vi serve è un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate e un controller compatibile.

Avviare i giochi dal cloud è semplicissimo: basta avviare l'applicazione, cliccare sul pulsante "cloud gaming" e selezionare il gioco desiderato. Insomma, Microsoft sta continuando a lavorare per rendere la sua offerta sempre più versatile e accessibile.