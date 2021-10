Marvel's Guardians of the Galaxy su PC pesa molto meno di 150 GB

Square Enix ha annunciato che la versione PC di Marvel's Guardians of the Galaxy peserà molto meno dei 150 GB precedentemente riportati.

La scorsa settimana la pagina Steam del gioco era stata aggiornata aggiungendo i requisiti PC minimi e raccomandati. Tra questi uno in particolare aveva generato parecchio scalpore tra i giocatori, ovvero quello relativo ai 150 GB di spazio necessario per far girare il gioco. Parliamo effettivamente di una quantità di spazio davvero esagerata, se pensiamo che, ad esempio, Microsoft Flight Simulator pesa "solo" 127 GB, ma dalla sua ha quantità di contenuti davvero notevole.

Fortunatamente tale dato deve essersi trattato di un errore o di una stima degli sviluppatori vecchia di mesi, visto che poche ore fa l'account ufficiale Twitter di Marvel's Guardians of the Galaxy ha pubblicato un post in cui afferma che in realtà le dimensioni che occuperà il gioco su PC saranno di circa 80 GB al lancio, in pratica quasi la metà.

Se siete giocatori PlayStation, invece, sappiate che il gioco occuperà circa 50GB su PS4 e PS5. Non sono stati forniti dettagli invece per Xbox Series X|S e Xbox One, ma supponiamo che le dimensioni non dovrebbero discostarsi di molto da quelle delle console Sony.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, sempre a partire dal 26 ottobre. Di recente sono stati svelati costumi originali e ispirati ai fumetti.