Marvel's Midnight Suns è gratis su PS5 e Xbox Series X|S per questo weekend

Marvel's Midnight Suns può essere scaricato e giocato gratis, su PS5 e Xbox Series X|S, limitatamente a questo weekend ma consentendo una prova decisamente approfondita del nuovo strategico su licenza Marvel da parte di Firaxis.

"Non c'è momento migliore di ora per provare Marvel's Midnight Suns", ha scritto l'account ufficiale del gioco su Twitter, lanciando questa iniziativa del fine settimana: da ora fino al 26 marzo 2023 è dunque possibile scaricare e giocare liberamente a Marvel's Midnight Suns all'interno di queste giornate.



Potete trovare Marvel's Midnight Suns a questo indirizzo su Xbox Store e a questa pagina su PlayStation Store. Si tratta del gioco completo, senza particolari limitazioni e con la possibilità di trasferire progressi e salvataggi nella versione standard nel caso in cui si decida di acquistarlo dopo questa prima prova. Per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Midnight Suns, ma il gioco è veramente meritevole di attenzione.

Si tratta di uno strategico a turni costruito su una meccanica di gioco simile a quella dei nuovi X-COM, non per nulla proveniente dagli stessi autori. Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer del DLC di Morbius, oltre al video gameplay sulle abilità di Venom, che dimostrano come Firaxis abbia intenzione di supportare Marvel's Midnight Suns in maniera continuativa con nuovi personaggi e contenuti.