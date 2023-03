Elden Ring: video mostra i cambiamenti introdotti con la patch 1.09

Volete vedere quali sono i cambiamenti introdotti dalla patch 1.09 in Elden Ring? Allora vi farà piacere questo video realizzato dal canale YouTube SYROBE, che fa il punto della situazione in modo puntuale.

Come vedrete le novità sono davvero tante, sia piccole, sia grandi. Il filmato fa una comparazione veloce tra le nuove e le vecchie caratteristiche, evidenzia la novità grafica principale, ossia il ray tracing, e sottolinea come la mancanza di supporto per la tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia consenta di sfruttare le migliorie grafiche solo da quelli che hanno sistemi molto performanti.

La patch 1.09 di Elden Ring è stata pubblicata ieri, per la gioia di tutti quelli che aspettavano qualche novità. Come potete vedere, molte armi sono state potenziate, tanto da essere diventate più utili durante le dure passeggiate per l'Interregno.

Attualmente Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Il mondo dei videogiochi è inoltre in attesa delle prime informazioni su Shadow of the Erdtree, la prima espansione del gioco attualmente in via di sviluppo, di cui si è vista solo un'immagine.