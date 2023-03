Fortnite: Epic Games concede ai giocatori di ricreare la mappa originale in via eccezionale

Con il lancio del programma Fortnite Creative 2.0 si ampliano le possibilità creative del gioco Epic Games per gli utenti più volenterosi, i quali hanno ottenuto anche un permesso speciale per ricreare la mappa originale del gioco, in via del tutto eccezionale.

Normalmente, la ricostruzione di materiale di grandi dimensioni protetto da copyright, come appunto le mappe precedenti di Fortnite, non è permesso all'interno dei termini e condizioni ufficiali del gioco, ma Epic Games ha deciso di concedere questo permesso speciale solo per quanto riguarda la possibilità di ricostruire la prima mappa del battle royale.

"Siamo emozionati quanto voi di poter rivivere le esperienze che abbiamo condiviso nell'originale mappa di Fortnite Battle Royale Capitolo 1", si legge in un annuncio ufficiale da parte di Epic Games. "Dunque garantiremo un'eccezione specifica e unica che consente ai creatori di pubblicare i loro remale della mappa del Capitolo 1".

Questo può aprire la porta a numerose produzioni interessanti all'interno della modalità Creativa, considerando anche che è stato lanciato l'Unreal Editor che consente di costruire contenuti anche complessi con maggiore facilità, raggiungendo risultati di alto profilo.

Altre novità riguardanti gli elementi creativi di Minecraft riguardano anche i nuovi rapporti con i creatori di contenuti, a cui vengono devoluti ora il 40% dei ricavi di Fortnite, con un'evidente volontà di stimolare le produzioni da parte della community, in una nuova ottica partecipativa sullo stile di Roblox.