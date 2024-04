Marvel's Spider-Man Miles Morales in offerta Amazon per PS5 al miglior prezzo

Se siete in cerca di Marvel's Spider-Man Miles Morales a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 57%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Prezzo Bomba , che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 60.99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Manhattan è ricoperta di neve in questo gioco ed è bellissima

Marvel's Spider-Man Miles Morales è il secondo capitolo della serie di Insomniac Games. Si tratta di un seguito del primo capitolo e ci mette nei panni del novello Uomo-Ragno Miles Morales. Il giovane ha poteri ben diversi da quelli di Peter Parker, in quanto sà diventare invisibile e può usare la bioelettricità per colpire e stordire i nemici.

Miles dispone anche di costumi unici e dei propri gadget. In questo capitolo la mappa è la stessa del primo gioco, ma ci porta in pieno inverno, con la neve che copre Manhattan. La città è in pericolo per colpa di nuovi cattivi e, mentre Peter è via, Miles deve scoprire cosa significa essere un vero eroe.