The Rogue Prince of Persia in accesso anticipato perché consente miglioramenti, come Baldur's Gate 3

The Rogue Prince of Persia uscirà inizialmente in accesso anticipato perché gli sviluppatori di Evil Empire lo ritengono un ottimo modo per migliorare i giochi, come del resto accaduto anche a un peso massimo come Baldur's Gate 3.

La spiegazione della scelta fatta è arrivata in un video per la comunità, rimasta perplessa dalle tempistiche e dalla scelta del genere, considerando che arriverà pochi mesi dopo un altro Prince of Persia 2D: The Lost Crown, uscito a gennaio.