Mass Effect Legendary Edition: gli achievement sono comparsi online, occhio agli spoiler

Gli achievement sono sempre più divenuti un caposaldo dei moderni videogiochi. Quando sono fatti bene consentono di scoprire e esplorare più a fondo un gioco, oltre che di avere ulteriori obiettivi da raggiungere durante le partite. In queste ore gli obiettivi di Mass Effect Legendary Edition sono comparsi online. Per alcuni potrebbe non essere un grosso problema, stiamo comunque parlando di una riedizione di vecchi giochi, mentre altri potrebbero rovinarsi la sorpresa prima del tempo con spoiler piuttosto importanti.

Procedete a vostro rischio e pericolo.

A questo indirizzo potrete trovare l'elenco completo degli achievement di Mass Effect Legendary Edition. Osservando la lista non si trovano grosse differenze con gli obiettivi del gioco originale, quando una sorta di "ottimizzazione" delle richieste passate.

Per esempio in Mass Effect veniva chiesto di "completare la maggior parte del gioco" con uno specifico alleato. Una cosa che spesso richiedeva più partite per essere completata. Quegli obiettivi sono stati cambiati in "completa 5 missioni" con uno specifico alleato. Un impegno più preciso e meno gravoso che farà felici i completisti.

I tre obiettivi più complessi saranno quelli di finire il gioco alla difficoltà massima senza mai modificare la durezza degli scontri. Una cosa che era particolarmente complessa in Mass Effect 1 e che andrà verificata coi cambiamenti fatti in questa Mass Effect Legendary Edition.

Il MAKO sarà ancora un incubo?

Mass Effect Legendary Edition uscirà il 14 maggio su PC, Xbox One e PS4.