MechWarrior 5: Clans, un video di gameplay con nove minuti d'azione

Potremo dunque metterci alla guida di tanti mech differenti , gestirne l'equipaggiamento in maniera approfondita e cimentarci anche con una modalità cooperativa per affrontare gli incarichi insieme a un compagno.

Protagonista appena ieri di un nuovo trailer dalla GDC 2024, MechWarrior 5: Clans ci catapulterà in una nuova, appassionante campagna composta da numerose missioni in cui ritroveremo il gameplay tradizionale del franchise targato Piranha Bytes.

Game Informer ha pubblicato un video di gameplay con circa nove minuti di sequenze in-game tratte da MechWarrior 5: Clans , il nuovo episodio della celebre serie simulativa in arrivo quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Battaglie nel deserto

Il video di gameplay di MechWarrior 5: Clans, giocato in questo caso dagli sviluppatori stessi e non dalla redazione di Game Informer, mostra alcune spettacolari battaglie nel deserto e conferma gli elementi strategici che da sempre ritroviamo in questa produzione.

Distanza, precisione, tempismo e naturalmente potenza e upgrade fanno infatti la differenza fra vittoria e sconfitta nel gioco, che non mancherà di entusiasmare chi ha apprezzato l'esperienza originale del quinto episodio.