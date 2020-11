MediaWorld, Black Friiiiiday anche online: offerte su PS5, PS4, Nintendo Switch e Xbox

MediaWorld lancia le offerte del Black Friiiiiday anche online, con qualche differenza rispetto al volantino e sconti su console, giochi e accessori per PS5, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Troviamo innanzitutto lievissime riduzioni di prezzo sugli accessori di PlayStation 5: il controller DualSense a 69 euro tondi, le cuffie wireless Pulse 3D a 99 euro e la base di ricarica DualSense a 29 euro.

Oltre alla promozione riguardante Nintendo Switch Lite a 189 euro anziché 219,99, c'è anche il modello standard di Nintendo Switch a 299 euro anziché 329,99.

Dopodiché ci sono diversi giochi per PS4 in offerta a partire da 19,99 euro, con un focus in particolare su Watch Dogs: Legion, disponibile a 44,99 euro anziché 71,16.

È attivo qualche sconto anche sui giochi per PlayStation 5, ad esempio Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 55,99 euro anziché 60,99, oppure Call of Duty: Black Ops Cold War a 70.99 euro anziché 79,99.

Rientrano nelle offerte, infine, diversi giochi per Nintendo Switch a partire da 39,99 euro e diversi giochi per Xbox One a partire da 29,99 euro, con anche qui la riduzione del 25% su Watch Dogs: Legion.

