MediaWorld Sottocosto: tanti sconti nel volantino tra iPhone, PS4 e Nintendo Switch

MediaWorld presenta la nuova promozione Sottocosto, che propone numerosi sconti su diversi prodotti di elettronica, compresi anche iPhone e videogiochi, PC e console come PS4 e Nintendo Switch.

Potete trovare il riepilogo di tutte le offerte e gli sconti a questo indirizzo sul sito MediaWorld, considerando che l'iniziativa è valida sia nei negozi fisici che sul sito online, dal 2 all'11 ottobre. La promozione coinvolge praticamente tutti i settori dell'elettronica di consumo curati dalla catena, ma ce ne sono alcuni in particolare che risultano molto interessanti.

Tra gli smartphone segnaliamo Apple iPhone 11 da 128GB al prezzo di 749 euro e Apple iPhone 7 da 32GB a 299 euro, oltre al nuovo iPhone SE 128 GB a 469 euro. Interessanti anche il Samsung Galaxy A71 a 299 euro e Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro.

Tra gli smartwatch c'è il Samsung Galaxy Watch Active2 a 199 euro, e Xiaomi Mi Smart Band 4 a 19,99 euro.

Nel settore PC e informatica segnaliamo la presenza del portatile HP 15-DW1069NL a 599 euro (invece di 899 euro) e un ottimo MacBook Air 13 pollici da 256GB a 979 euro invece di 1229, oltre a HP Pavilion Gaming 15-DK0061NL a 699 euro invece di 999.

Tra i TV c'è il Panasonic Oled GZ950 da 55 pollici a 999 euro, l'LG Nanocell da 55 pollici a 649 euro, il Samsung QLED Q60 da 65 pollici a 899 euro e il Sony Oled A8 da 55 pollici a 1699 euro.

Arriviamo infine ai videogiochi, con Nintendo Switch standard insieme a Super Mario 3D: All Stars a 339 euro, PS4 Pro da 1TB a 349 euro, il DualShock 4 a 39,99 euro e The Last of Us 2 al prezzo di 49,99 euro.

