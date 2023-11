Megaton Musashi Wired è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita svelata da Level-5

Durante il Level-5 Vision II, lo studio giapponese ha annunciato il rinvio di Megaton Musashi Wired. Precedentemente previsto per il 2023, il nuovo action RPG a base di robottoni sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4 a partire dal 25 aprile 2024.

Il gioco sarà disponibile al prezzo di 49,99 dollari (non sappiamo quello in euro, ma sarà probabilmente convertito 1:1) e avrà i sottotitoli in italiano, oltre che in inglese, giapponese, cinese semplificato e tradizionale, francese, tedesco e spagnolo.

Per l'occasione Level-5 ha inoltre confermato che le funzionalità multiplayer online saranno disponibili al lancio simultaneamente in tutto il mondo e pubblicato un nuovo gameplay trailer, che potrete vedere di seguito.