Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, periodo di uscita e trailer da Level-5

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ha un periodo di uscita ufficiale, annunciato da Level-5 durante il Vision 2023 con un trailer focalizzato sulle novità apportate al gioco, che farà il proprio debutto nell'estate del 2024.

Presentato lo scorso febbraio, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time è stato confermato per Nintendo Switch, sebbene il team di sviluppo stia prendendo in considerazione anche la pubblicazione su altre piattaforme.