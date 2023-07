Mercato PC, crollo anche nel secondo trimestre del 2023

Il mercato PC , che include computer desktop, laptop e workstation, continua la sua corsa al ribasso, facendo segnare un risultato molto negativo anche nel secondo trimestre del 2023 , dopo quelli del Q1 2023 e del Q 3 e 4 del 2022, come rilevato dall'azienda di analisi IDC. Tra aprile e giugno del 2023 c'è stato un crollo delle vendite del 13,4% anno su anno, per un totale di 61,6 milioni di unità, lì dove nel 2022 erano state circa 71 milioni.

I numeri della crisi

Le compagnie top del mercato PC

Da considerare che già i dati del 2022 erano visti come frutto dell'effetto post pandemia, ossia più bassi rispetto al periodo dei confinamenti che ha visto una crescita delle vendite di tutto il settore tech.

Secondo IDC però i problemi attuali non sono più legati solo al post pandemia, ma anche al quadro economico globale, non proprio roseo, e al calo della domanda, che ha colpito tutti i marchi del settore tech. Le uniche due compagnie con risultati in linea con quelli dell'anno precedente sono state Apple e HP, la prima in crescita, la seconda in calo di solo lo 0,8%.

Non è chiaro quando il mercato PC tornerà a crescere, ossia se avverrà nel breve o nel lungo periodo. Nel frattempo a guidarlo è Lenovo, con il 23,1% di quote e 14,2 milioni di unità spedite (17,4 nel 2022), seguita da HP con 13,4 milioni di unità spedite. Terza è Dell a 16,8% con 10,3 milioni di unità spedite, ma con un calo complessivo del 22% rispetto al 2022. Apple di suo ha fatto segnare un +10,3%, spedendo 5,3 milioni di unità che gli ha permesso di agguandare l'8,6% del mercato. Infine arriva ACER, che ha spedito 4 milioni di PC perdendo il 19,2%.