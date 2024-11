Un mese di Xbox Game Pass Ultimate a basso prezzo: perfetto per giocare a fine anno spendendo pochissimo

L'anno sta finendo e i migliori giochi dell'autunno sono stati pubblicati o stanno per arrivare. Un ottimo modo per accedere a molti di essi senza spendere molto è con Xbox Game Pass Ultimate, che include anche i giochi pubblicati al D1 su tutte le piattaforme compatibili con il servizio. Per risparmiare ancora di più però, potete sfruttare la promozione di Instant Gaming che vi dà 30 giorni di servizio a un prezzo veramente basso. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo che vedete qui sopra include già l'IVA, mentre quando aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso, perché in tal caso l'IVA non è ancora calcolata. Inoltre, ricordiamo che le promozioni possono variare o terminare in qualsiasi momento.