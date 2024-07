Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 per PS5 è in offerta per l'Amazon Prime Day

C'è grande attesa per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dopo l'Xbox Games Showcase del mese scorso, dove abbiamo visto Naked Snake in grandissima forma. Nel frattempo potete scoprire o riscoprire la serie stealth di Hideo Kojima e Konami approfittando dell'invitante offerta su Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 per PS5 proposta da Amazon per il Prime Day, che si trova ora in sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato. Se volete approfittarne, vi basta semplicemente raggiungere questo indirizzo, oppure cliccare nel riquadro che trovate qui sotto. Il prezzo consigliato è di 59,99 euro, mentre quello attuale in offerta è di 39,99 euro. Non è il prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma, ma la differenza è di giusto un paio di euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque potrete approfittare dell'abbonamento a Prime per la consegna in un giorno.