Il metroidvania Constance torna a mostrarsi con un gameplay trailer, demo disponibile su Steam

In occasione della Summer Game Fest: Summer Showcase, lo sviluppatore btf ha presentato un nuovo gameplay trailer di Constance, un metroidvania 2D colorato e disegnato a mano.

Per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita fissata al 24 novembre 2025 su PC e una demo, da ora disponibile su Steam. Potrete scaricarla sullo store digitale di Valve questo indirizzo. In precedenza sono state annunciate anche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma per il momento non hanno ancora una data di lancio precisa.