Micro-display OLED da record: 10.000 nit, 0,44 pollici FHD e pixel da soli 5,1 µm!

Sony Semiconductor Solutions (SSS) ha presentato il nuovo micro-display OLED ECX350F, pensato principalmente per visori a realtà aumentata (AR). Si tratta di un nuovo pannello da 0,44 pollici da record, visto che offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con pixel da 5,1 µm, i più piccoli del settore, e una luminosità massima di 10.000 cd/m², la più alta mai raggiunta in un micro-display OLED.

L'ECX350F è stato progettato per rispondere alle esigenze specifiche dei visori AR, che richiedono componenti sottili, leggeri e in grado di garantire un'ottima visibilità anche in ambienti luminosi. Grazie a una nuova struttura OLED e all'utilizzo di microlenti, il microdisplay massimizza l'emissione di luce da ciascun pixel, nonostante le dimensioni ridotte.

Confronto tra risoluzione e luminosità (diagramma concettuale)

Ridurre le dimensioni dei pixel in un microdisplay OLED comporta generalmente una diminuzione dell'efficienza luminosa e della corrente per pixel, limitando la luminosità raggiungibile. Sony pare aver superato queste sfide grazie a un nuovo processo di produzione dei semiconduttori per pixel da 5,1 µm e all'integrazione di microlenti che ottimizzano l'efficienza luminosa a questa scala. Inoltre, l'innovativa struttura OLED bilancia tensione di pilotaggio ed efficienza luminosa, consentendo di ottenere sia un'elevata luminosità che pixel di dimensioni ridotte.

Il risultato, come detto, è un microdisplay Full HD con pixel da 5,1 µm e una luminosità massima di 10.000 cd/m², circa il doppio rispetto al modello precedente (ECX348E).

Oltre ai pixel più piccoli, l'ECX350F presenta cornici (bezel) più sottili. L'area non-display, insomma, che circonda l'area attiva del display integra i circuiti e il cablaggio necessari per il funzionamento del microdisplay. Con le tecnologie convenzionali, ridurre le dimensioni del bezel era difficile a causa di problemi di affidabilità e di visualizzazione. Sony ha risolto questi problemi introducendo un nuovo design dei circuiti e un processo di assemblaggio innovativo, riducendo le dimensioni del bezel sul lato lungo del display a 1,14 mm.

La miniaturizzazione dei pixel e la riduzione del bezel consentono di ottenere un microdisplay con dimensioni di 7,99 mm sul lato corto, il 24% in meno rispetto al modello precedente, pur mantenendo il numero di pixel necessario per la risoluzione Full HD. Questo nell'ottica di rendere i visori AR più sottili e leggeri.

Specifiche tecniche Sony ECX350F

Dimensioni display : 0.44 type (11.235 mm diagonale)

: 0.44 type (11.235 mm diagonale) Risoluzione : 1,920 x 1,080 (Full HD)

: 1,920 x 1,080 (Full HD) Dimensione pixel : 5.1 µm

: 5.1 µm Framerate massimo : 120 FPS

: 120 FPS Interfaccia video : MIPI DSI

: MIPI DSI Luminosità di picco : 10.000 cd/m2

: 10.000 cd/m2 Contrasto : 100.000:1 or higher

: 100.000:1 or higher Gamma di coloresRGB: 100%

L'ECX350F integra poi una funzione di "cornice nera variabile" che consente di visualizzare input video di qualsiasi risoluzione inferiore al Full HD in qualsiasi posizione all'interno dell'area attiva del display. Negli occhiali AR, lo spazio reale è visibile attraverso l'area nera del display, permettendo di sovrapporre l'immagine visualizzata all'ambiente reale. Questa funzione, precedentemente gestita dal processore dell'applicazione, è ora integrata nel microdisplay, semplificando la visualizzazione di immagini a risoluzioni arbitrarie e contribuendo a ridurre il consumo energetico e la latenza del sistema.

In chiusura vi ricordiamo che Sony già fornisce i suoi micro-display OLED ad Apple per il Vision Pro; tuttavia la casa di Cupertino pare aver preso contatti con Samsung ed LG per un nuovo modello economico non ancora confermato.