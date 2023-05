Microsoft e Activision, il cloud è un mercato da soli 400 milioni di dollari per un'analisi

Stando a un'analisi commissionata da un'azienda non meglio specificata (potrebbe trattarsi di Google, Amazon o persino Sony), il cloud è un mercato che nel 2021 ha generato soltanto 400 milioni di dollari.

Rispetto al totale industria videoludica, che in quell'anno ha incassato oltre 192 miliardi di dollari, parliamo di una percentuale pari a meno dello 0,2%; eppure è stato il rischio di monopolio in quel settore la ragione per cui CMA ha bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Fino a due anni fa la piattaforma più diffusa sul cloud era PlayStation Now e Xbox Cloud aveva totalizzato appena 50 milioni di dollari, ma secondo una stima raggiungerà i 450 milioni entro il 2026 e diventerà il servizio principale.

La CMA ha citato il rapporto nel suo documento finale in merito al blocco dell'acquisizione di Activision Blizzard, confermando dunque di aver fatto le proprie valutazioni non sulla base di una situazione reale, bensì su ciò che in teoria potrebbe accadere da qui ai prossimi anni.

Ciò che si evince dalle analisi, ad ogni modo, è che il mercato del cloud produce incassi modesti rispetto a quello tradizionale per via del modello di business utilizzato, ed è difficile che ciò cambi nel corso del tempo.