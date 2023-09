Microsoft annuncia le carte di credito Xbox Mastercard con bonus per i giocatori

A sorpresa, oggi Microsoft ha annunciato le Xbox Mastercard, ovvero delle carte di credito verdecrociate realizzate in collaborazione con la Barclays US Consumer Bank e che offrono vari vantaggi per i giocatori Xbox.

Previste per il momento solo per il mercato USA, le Xbox Mastercard verranno lanciate inizialmente il 21 settembre solo per gli iscritti al programma Xbox Insider e nel corso del 2024 verranno rese disponibili a tutti i giocatori statunitensi.