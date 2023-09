Marvel's Spider-Man 2: forse i fan non sono pronti a cosa li aspetta, per un director dei PS Studios

" Non sono sicuro che il mondo sia pronto per quello che stanno per pubblicare: è stupefacente e, a mio modesto parere, il loro miglior lavoro finora."

Secondo Jeremy Voillot, sound director dei PlayStation Studios, i giocatori potrebbero non essere preparati a cosa li aspetta in Marvel's Spider-Man 2 .

Marvel's Spider-Man 2 arriva a ottobre su PS5

Un parere sicuramente entusiastico, ma d'altro canto ci sono grandissime aspettative per Marvel's Spider-Man 2, che di fatto rappresenta uno dei giochi più attesi in questo ricco 2023. Se sarà in grado di soddisfarle o addirittura superarle come suggerito da Voillot lo scopriremo tra poche settimane: il lancio infatti è fissato al prossimo 20 ottobre.

Nel frattempo potete ingannare l'attesa grazie alle nuove immagini e i poster di Kraven e Venom pubblicati da Insomniac Games.