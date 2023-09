Marvel's Spider-Man 2, Venom e Kraven nei nuovi poster di Insomniac

Kraven anche sul grande schermo

Come saprete, Kraven il Cacciatore sarà protagonista anche di un film con Aaron Taylor-Johnson: un ulteriore tentativo da parte di Sony di far decollare lo Spider-Verse nelle sale cinematografiche, dopo Venom e Morbius.

Per il momento l'idea lascia un po' perplessi, e non c'è dubbio che Spider-Man: Across the Spider-Verse (qui la recensione) abbia saputo svolgere questo incarico in maniera ben più brillante rispetto alle pellicole live action.