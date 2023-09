I migliori giochi multiplayer online per PS5

Avete appena rinnovato l'abbonamento a PS Plus o siete approdati su PS5 affamati di giochi multiplayer per sfidare gli amici online? Bene, siete nel posto giusto. Mettetevi comodi perché stiamo per consigliarvi una manciata di titoli perfetti per mettere alla prova le vostre abilità sull'ammiraglia PlayStation!

Rocket League Uno dei bolidi di Rocket League Iniziamo da quello che è un vero e proprio classico, capace di costruire attorno a sé un'enorme community di appassionati non ancora sazia di partite: Rocket League. Il titolo sviluppato da Psyonix è un adrenalinico e spettacolare mix di calcio e guida, con un gameplay che si appoggia sulla fisica e che ci mette al volante di aggressive auto a reazione capaci di compiere manovre assurde. Il tutto corredato da una fluidità impeccabile e un sistema di personalizzazione profondissimo, che irrobustisce un'offerta già di per sé soddisfacente. In più è free-to-play e cross-play, quindi potete sfidare anche i vostri amici su Xbox, Nintendo Switch o PC.

Warframe Warframe è ancora divertente dopo una decade Altro grande classico gratuito, Warframe è uno sparatutto in terza persona cooperativo ambientato nello spazio, che da ormai 10 anni continua a far parlare di sé. I continui update lo hanno reso ormai un titolo mastodontico che ogni giorno appassiona decine di migliaia di giocatori. Anche qui abbiamo il cross-play, quindi se amate il genere dovete assolutamente dargli una chance.

Destiny 2 La trama è diventata sempre più avvincente in Destiny 2 Nello stesso filone rientra anche Destiny 2. Da quando è diventato free-to-play, lo sparatutto Bungie ha continuato ad aggiungere costantemente nuovi sistemi, armi e modifiche. La trama poi è passata dall'essere l'ultima cosa a cui s'interessavano i giocatori al motivo principale per cui i guardiani accedono quotidianamente, con le stagioni che forniscono una serie di missioni ricche di dialoghi, intrighi e colpi di scena. I raid e le Incursioni, poi, sono sempre stati un punto di forza per il franchise. Insomma, se non vi spaventa passare ore a cercare i loot migliori, questo è sicuramente uno dei titoli multiplayer migliori su PS5.

Fall Guys: Ultimate Knockout Fall Guys: Ultimate Knockout è follia pura È semplicissimo spiegare cos'è Fall Guys: Ultimate Knockout: un titolo completamente online in cui 60 giocatori pronti a tutto portano a termine una serie di sfide; soltanto uno di loro sarà incoronato vincitore. Queste sfide consistono in corse lungo percorsi disseminati da ostacoli, gare di sopravvivenza nelle condizioni più disparate, infine piccoli giochi a squadre. Dei 60 giocatori iniziali, round dopo round, alcuni iniziano ad essere eliminati. Alla fine ne resta solo uno, che viene dichiarato vincitore e sarà ricordato presso i posteri. Un battle royale, insomma, ma semplice e super spassoso, che può essere giocato da chiunque... anche perché è gratis e cross-play.

Fortnite Quello con Dragon Ball è uno dei cross-over più incredibili di Fortnite Il gioco che ha reso la formula battle royale così popolare non poteva mancare in questa selezione, e non ha di certo bisogno di presentazioni. Con centinaia di milioni di download, dal 2017 a oggi Fortnite è diventato un vero fenomeno di costume, finendo ovunque, dalla TV alle esultanze degli sportivi più famosi. Tra aggiornamenti regolari e collaborazioni con i franchise più famosi, lo sparatutto di Epic Games non sembra destinato a perdere popolarità e, anche in questo caso, si può scaricare e giocare anche online su PS5 senza pagare un euro.

Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege continua ad aggiornarsi Chiudiamo la selezione di titoli free-to-play con un altro sparatutto di lungo corso: Rainbow Six Siege. Con ormai più di sette anni sul groppone il gioco Ubisoft continua a ottenere aggiornamenti costanti, con espansioni che introducono novità e operatori sempre diversi. Se in uno sparatutto cercate la cooperazione perfetta più che gli exploit personali, allora questo è il gioco che fa per voi.

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise ha mostri assurdi Dopo anni in esclusiva sulle console Nintendo, la serie Monster Hunter è tornata alla grande multipiattaforma con Monster Hunter World e il più recente Rise. L'ultimo gioco di caccia Capcom ci ha messo un po' ad arrivare su PS5 dopo l'esordio su Switch, ma ora che è arrivato ci sono poche scuse per non giocarlo. Anche perché i mostri di Rise sono fenomenali e cacciarli in gruppo è probabilmente una delle attività più soddisfacenti da fare online.

Gran Turismo 7​​​​​​ In Gran Turismo 7​​​​​​ il livello di dettaglio delle auto è maniacale Trai tanti giochi di corsa presenti su PlayStation, Gran Turismo 7 continua a occupare un posto speciale nel cuore dei giocatori. L'ultimo capitolo del franchise di Yamauchi ha infatti centinaia di autovetture realizzate in modo manicale, con le quali è possibile sfrecciare su un'ottima selezione di tracciati reali e non. Attenzione però, perché per accedere all'online sarà necessario dedicarsi qualche ora alle modalità in singolo: una misura pensata per evitare che giocatori troppo inesperti possano lanciarsi in pista senza aver prima appreso le basi.

Diablo 4 Grande novità del 2023, Diablo IV è un altro di quei titoli eccezionali che in multiplayer riesce lo stesso a essere esponenzialmente più divertente. Infatti grindare insieme agli amici, esplorare con loro i dungeon e sfidare demoni a ogni angolo è un qualcosa che vi darà facilmente dipendenza. Il gioco Blizzard poi promette di evolvere e migliorare negli anni, quindi iniziando adesso avrete probabilmente centinaia di ore d'intrattenimento a vostra disposizione.