Starfield, i confronti con Cyberpunk 2077 sono un danno, per uno sviluppatore di CD Projekt Red

"Come sono cambiati i tempi. Queste critiche fasulle creano attivamente dei danni al modo in cui il pubblico interagisce con il medium e io le odio, ma è divertente vederle dopo averne viste a centinaia fatte per ridicolizzare Cyberpunk 2077."

In un post successivo, Mills ha argomentato meglio, commentando un utente che voleva sottolineare come il confronto nascesse dalle aspettative create intorno a Starfield: "È questo il punto? Non c'è commento, solo una manciata di caratteristiche comparate. Qual è il senso di questo confronto?Come dovrebbe farmi sentire o dovrebbe cambiare la mia esperienza con il gioco? Critica inutile."

Viste le reazioni dei videogiocatori, come sempre poco educate e tendenti alla console war, Mills ha commentato ulteriormente: "Ora questo post è piendo di repliche di gente mentalmente infantile che mi fanno rimpiangere di aver violato la mia regola di non fare QRT dunking (pubblicare post che si considerano offensive per commentarli, anche negativamente, dandogli così ulteriore visibilità)"

Il punto toccato da Mills è interessante, perché va a sottolineare uno dei mali dell'attuale discorso sui videogiochi fatto dai giocatori, che forzano le loro tesi con ogni mezzo, anche il più scorretto, come in questo caso, in cui le caratteritiche confrontate non ci dicono niente sui due giochi, ma spingono verso un giudizio negativo a Starfield, dimenticandosi del resto dell'esperienza e dimenticandosi anche che con Cyberpunk 2077 è stato fatto esattamente lo stesso.