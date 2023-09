Baldur's Gate 3: Larian Studios temeva di vedere il gioco stroncato per i troppi bug

Baldur's Gate 3 è uno dei giochi più acclamati del 2023, il che non stupisce più di tanto considerando le sue virtù. Nondimeno dentro Larian Studios, lo studio di sviluppo, serpeggiava una certa preoccupazione per i troppi bug del gioco, che secondo alcuni avrebbero portato molti a stroncarlo .

Paure

A raccontarlo è stato Swen Vincke, il capo di Larian Studios, in un'intervista concessa al canale YouTube di Dungeons & Dragons, dove ha parlato dei timori pre-lancio dell'intero team: "Avevamo paura che avrebbe ricevuto dei 6/10 o dei 7/10, c'erano dei bug, qualcosa poteva succedere, si sarebbe rotto, tutti lo avrebbero odiato. Questo è letteralmente ciò che pensavamo, pur sapendo che i contenuti erano buoni."

Vincke ha poi aggiunto: "Era ciò di cui avevamo paura, la cosa che ci spaventava di più. Perché è un gioco davvero grosso e sapevamo che qualcosa poteva andare male."

Larian non si aspettava che Baldur's Gate 3 sarebbe andato così bene e che i giocatori avrebbero risposto in maniera così positiva: diventato un campione d'incassi assoluto del 2023 e considerato uno dei candidati ideali per il premio di gioco dell'anno 2023, come ben illustra anche la nostra recensione.

In effetti i bug hanno creato problemi a molti altri giochi, come Cyberpunk 2077 o The Last of Us Parte I su PC, anche se va detto che quelli di Baldur's Gate 3 erano generalmente più tollerabili e non rovinavano certo l'intera esperienza. Ne parliamo al passato perché moltissimi sono stati sistemati con i vari aggiornamenti pubblicati post lancio, che hanno reso il gioco molto più pulito.