La streamer che ha finito Elden Ring con la mente ora domina in Halo e Valorant

Tempo fa avevamo parlato delle gesta di Perrikaryal in Elden Ring , che dopo qualche mese di allenamento e perfezionamento dell'interfaccia è riuscita completare il gioco utilizzando solo il particolare sistema di controllo a base di attività cerebrale.

Forse qualcuno si ricorderà dello strano caso della streamer Perrikaryal , che si è fatta conoscere per una particolare iniziative: giocare utilizzando la propria mente come controller , con la quale adesso sta anche dominando in Halo e Valorant , a quanto pare.

Halo e Valorant giocato con la forza del pensiero

Un sistema simile ma ulteriormente evoluto sembra sia ora utilizzato dalla medesima streamer per giocare a sparatutto competitivi come Halo e Valorant, con ottimi risultati a quanto pare. In sostanza, il sistema di "controllo mentale" sperimentato dalla streamer le consente di controllare i giochi senza usare il controller tradizionale.



In Elden Ring, il movimento era ancora dato dagli input sul controller, con un sistema di rilevazione dell'attività cerebrale che le consentiva di attaccare, parare e schivare, ma adesso il sistema si è ulteriormente approfondito. In base a quanto riferito, adesso Perrikaryal utilizza anche diversi altri sensori.

Nei video che la streamer ha trasmesso online, i movimenti sono dati dalla rilevazione dei movimenti della testa, mentre il sistema di puntamento sfrutta la rilevazione del movimento degli occhi, con comandi come il fuoco che dipendono ancora dall'attività cerebrale.

Sebbene tutta la questione resti ancora piuttosto dubbia, sembra che dietro ci sia un notevole lavoro di ricerca. La streamer ha ammesso che le sue performance non sono ancora particolarmente superlative in Halo e Valorant, ma sta migliorando ed è stata comunque in grado di eseguire diverse manovre complesse con tale sistema.