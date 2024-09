Microsoft chiude il programma Xbox Ambassador dopo 13 anni di attività

"Grazie al lavoro di questo gruppo, la possibilità per i giocatori di sperimentare la gioia del gioco è più globale e inclusiva che mai, e crediamo che sia il momento giusto per portare gli insegnamenti e i valori della comunità degli Ambasciatori in tutti i nostri programmi di coinvolgimento dei giocatori", ha dichiarato Microsoft.

Ultimo mese di Xbox Ambassador

Le missioni stagionali degli Ambassador saranno gradualmente eliminate e le risorse saranno invece destinate ai programmi Xbox Rewards e Xbox Research, con ulteriori dettagli che verranno annunciati a breve.

Phil Spencer, capo di Xbox

"Avrete anche un nuovo modo, più globale, di condividere i vostri feedback direttamente con noi attraverso Xbox Research, che vi darà la possibilità di ricevere un accesso anticipato a nuovi giochi e funzionalità e di aiutarci a migliorare l'esperienza Xbox per tutti", ha spiegato Microsoft.

Il programma Xbox Ambassador era un sistema di fidelizzazione dei clienti Xbox che prevedeva una serie di ricompense per gli utenti registrati, con l'idea di stimolare il coinvolgimento diretto dei giocatori nella comunicazione e promozione della piattaforma.

L'idea di Microsoft è far evolvere la piattaforma all'interno della nuova Xbox Community Champions. "Riconosciamo che questa evoluzione del programma può sembrare una perdita per alcuni di voi, ma il nostro lavoro per mantenere una comunità inclusiva di giocatori attenti continua in modi nuovi e ampliati", ha dichiarato Microsoft. "Siamo incredibilmente orgogliosi del vostro impatto e, grazie al vostro continuo impegno, continueremo insieme a rendere Xbox il posto più divertente in cui tutti possano giocare".

Il programma andrà ufficialmente offline il 15 ottobre, che è anche l'ultimo giorno in cui gli Xbox Ambassadors esistenti possono richiedere i premi in sospeso. Microsoft sta anche offrendo ai membri che sono stati attivi durante l'ultima stagione un "ringraziamento speciale", anche se non è ancor chiaro quale sarà.