Microsoft Flight Simulator come va su Xbox Series S? Due video confronti con Series X

Microsoft Flight Simulator è in arrivo oggi su console Microsoft, ma finora le recensioni si sono concentrate soprattutto su Xbox Series X, vediamo dunque anche come si comporta la simulazione di Asobo su Xbox Series S in un paio di video confronti pubblicati online.

I dubbi su come Xbox Series S possa sostenere Microsoft Flight Simulator sono piuttosto leciti, visto che il potenziale hardware è piuttosto inferiore a Xbox Series X, la quale resta comunque distante anche dalle configurazioni più avanzate del mondo PC, necessarie per vedere la simulazione al meglio.

Le prime recensioni, di cui abbiamo visto i voti stellari a conferma di un'ottima operazione di porting, si sono concentrate soprattutto sulla versione Xbox Series X, dunque potrebbe permanere il dubbio su come il titolo si comporti sulla console minore, pertanto è interessante vedere intanto questi due video confronti pubblicati nelle ore scorse.

Il primo video, caricato sul canale YouTube di IGN, mette a confronto Microsoft Flight Simulator in versione Xbox Series X e Series S in diverse situazioni e ambientazioni: la risoluzione generalmente più bassa della versione Series S è percepibile, ma l'effetto generale rimane comunque impressionante e positivo anche su tale piattaforma.





Il secondo video è stato pubblicato dal canale ObsidianAnt e mette a confronto anche le performance in maniera più chiara attraverso la rilevazione degli fps e anche voli su ambientazioni particolarmente impegnative come città di ampie dimensioni. Anche in questo caso Xbox Series X ha un margine di vantaggio in termini di prestazioni, ma la versione Xbox Series S resta comunque in un range apprezzabile.

Per tutte le informazioni al riguardo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S.