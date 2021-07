Microsoft Flight Simulator: gli elicotteri potrebbero essere in arrivo

Microsoft Flight Simulator potrebbe accogliere prossimamente anche gli elicotteri come velivoli utilizzabili, oltre ai classici aerei di varia tipologia, almeno in base a una risposta ai feedback degli utenti fornita, seppure in maniera implicita, dal team Asobo Studio.

In un post sul blog ufficiale del gioco è visibile uno screenshot con un riepilogo dei feedback ricevuto da parte della community di Microsoft Flight Simulator, con associato lo stato dei lavori su ogni singola richiesta. Non si tratta propriamente di una comunicazione molto chiara, ma la richiesta che risulta più votata dagli utenti sembra riguardare l'introduzione degli elicotteri, cosa su cui a quanto pare gli sviluppatori stanno lavorando.

La richiesta più in alto, con 1506 voti, risulta essere "Helicopters are a must", ovvero "Gli elicotteri sono una necessità", e a tale richiesta vediamo corrispondere "Planned" come approccio e "2022" come rilascio. Questo sembra proprio indicare che l'introduzione degli elicotteri in Microsoft Flight Simulator è stata pianificata, e che l'uscita di questa caratteristica è prevista per il 2022.

D'altra parte, che la richiesta di elicotteri sia una realtà in Microsoft Flight Simulator risulta chiaro anche dalle attività degli sviluppatori third party che hanno già iniziato a lavorare su add-on a base di tali velivoli, come visibile con il Bell 47 da parte di FlyInside rilasciato a maggio come DLC non ufficiale. A questo punto attendiamo di vedere l'iniziativa da parte di Asobo e Microsoft su questo fronte.

Nel frattempo, per il 27 luglio è previsto un aggiornamento grazie al quale Microsoft Flight Simulator riceverà grossi miglioramenti alle performance, mentre per lo stesso giorno è atteso anche il lancio della versione console su Xbox Series X|S, che porta con sé anche alcune novità.