Microsoft Flight Simulator riceverà grossi miglioramenti alle performance a luglio

Microsoft Flight Simulator otterrà un interessante aggiornamento il 27 luglio 2021, incentrato soprattutto su quelli che vengono definiti "grossi miglioramenti" alle performance su PC, attraverso una serie di accorgimenti profondi all'engine del gioco.

A quanto pare, questa evoluzione non è legata all'applicazione della nuova API DirectX 12, che verrà comunque introdotta presto in Microsoft Flight Simulator, ma a una rielaborazione effettuata al motore grafico, con Asobo che sta portando avanti un miglioramento generale a questo per poter introdurre migliori ottimizzazioni.

Come risultato, Microsoft Flight Simulator dovrebbe ridurre l'utilizzo della CPU e migliorare il frame-rate al livello generale. A dimostrazione di questi cambiamenti, Sebastian Wloch di Asobo Studio ha pubblicato il video riportato qui sotto, che mostra le differenze nelle performance di Microsoft Flight Simulator tra l'update 4 e l'update 5.





Nella prova, Wloch utilizza una configurazione a base di Intel Core i7 9700K con Nvidia RTX 2060 Super, in tutti e due i casi, utilizzando i Setting Ultra e Renderscale a 4K. I miglioramenti sono ben visibili: con l'update 4, il gioco viaggia sui 32-40 frame al secondo con alcuni problemi di stuttering, utilizzando al massimo tutti i core della CPU.

Con l'update 5, invece, quello che verrà rilasciato a luglio, Microsoft Flight Simulator va a 53-60 fps e con una notevole riduzione di carico di lavoro sulla CPU, senza stuttering. Si tratta di un cambiamento davvero notevole, considerando peraltro che continua a funzionare su DirectX 11.

Ricordiamo che il 27 luglio corrisponde anche alla data di uscita della versione console su Xbox Series X|S, la quale contiene anche alcune novità rispetto all'edizione originale per PC.