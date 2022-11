Microsoft investe in Wemade, studio coreano della serie MMO con blockchain Mir

Microsoft ha effettuato in investimento al momento non ben definito al livello ufficiale nello studio coreano Wemade, conosciuto soprattutto per la serie Mir, che propone degli MMO con tecnologia blockchain, facendo dunque pensare a un certo interesse della casa di Redmond in questo ambito.

Secondo quanto riferito da VGC, l'investimento di Microsoft dovrebbe ammontare a 14,8 milioni di dollari attraverso l'acquisto di bond convertibili, all'interno di una serie di altri finanziamenti ricevuti dalla compagnia coreana per un totale di 46 milioni di dollari da parte di varie entità terze.

Legend of Mir 4, uno screenshot dell'MMO coreano

Wemade è stata fondata nel 2000 con l'intento di sviluppare giochi PC e mobile, arrivando al successo con l'MMO Legend of Mir.

Nel 2018, la compagnia si è concentrata sulla tecnologia blockchain, lanciando sul mercato la mainnet Wemix, diventata la base per i progetti successivi. Il titolo più recente nella serie è Mir 4, anche questo con supporto blockchain, che include NFT in-game di vario tipo e una valuta propria chiamata DRACO.

L'intenzione di Wemade, stando a quanto riferito dai documenti ufficiali, è proprio il fatto di espandere la tecnologia blockchain all'interno di vari videogiochi, anche appartenenti a generi diversi e con tipi di fruizione differente. Al momento, l'investimento non è stato commentato in via ufficiale da Microsoft e non risultano collegamenti tra Wemade e la divisione Xbox in particolare, dunque potrebbe riferirsi a una mera operazione finanziaria.

Per il momento, Phil Spencer ha mantenuto un approccio cauto su blockchain e NFT, senza chiudere in maniera definitiva in attesa di valutare eventuali modi "giusti" per usarle, ma non ci sono progetti concreti al riguardo.