Star Wars: Andor, analisi dell'episodio 1x09

Ne soffre un po' la centralità del protagonista che dà il titolo alla serie, che finisce in secondo piano per la seconda settimana di seguito, ma è chiaro, a questo punto, che Andor - la serie, non Cassian - sia stata pensata per raccontarci l'universo di Star Wars sotto una prospettiva diversa e corale. Tanto che fine faccia il protagonista interpretato da Diego Luna lo sappiamo già, ma se questo per voi è già uno spoiler, allora state attenti mentre leggete la nostra analisi di Andor 1x09 perché ce ne saranno altri.

Essendo l'episodio intermedio di un nuovo arco narrativo verrebbe da pensare che Andor 1x09 sia in qualche modo un punto di passaggio che ci prepara ai fuochi artificiali della prossima settimana, e invece in questa oretta di TV lo scrittore Beau Willimon e il regista Toby Haynes hanno svolto un lavoro di caratterizzazione esemplare, hanno sferrato qualche colpo di scena niente male e, soprattutto, hanno definito meglio l'Impero e i suoi aspetti più orribili, casomai a qualcuno potesse venire in mente che l'Imperatore Palpatine avesse fatto anche cose buone.

Le forze del male

L'episodio 1x09 segue, come al solito, diverse sottotrame che stanno andando a convergere tutte sul protagonista, il quale è ancora chiuso nella prigione di Narkina 5 a costruire cose per l'Impero. In questo senso, sarebbe più giusto dire che la protagonista assoluta di questo episodio è Dedra Miro: ha più presenza in scena di ogni altro attore o attrice e la serie le sta conferendo uno spazio importante, qualificandola ormai come una vera e propria villain. In una recente intervista, l'attrice Denise Gough ha rivelato che "Tony [Gilroy, il creatore della serie] ha scritto le prime scene perché gli spettatori facessero il tifo per Dedra, ma alla fine diventa impossibile perché lei non è solo una donna in un mondo di uomini, ma una fascista in un mondo di fascisti, ed era importante dimostrare come il potere corrompa non solo gli uomini, ma anche le donne".

In questo senso possiamo dire che l'episodio 1x09 rappresenti perfettamente il pensiero di Tony Gilroy, perché dopo pochi minuti non si può fare a meno di disprezzare profondamente l'investigatrice imperiale interpretata dalla Gough, che peraltro sta facendo un lavoro di mimica facciale assolutamente straordinario.

Qualche settimana fa avevamo affermato che la determinazione di Dedra Miro era affascinante, ma ormai non si tratta più di senso del dovere: come si intuisce dalle scene in cui tortura Bix Caleen, Dedra se la sta proprio godendo, e il richiamo visivo alla tortura di Leia in Episodio IV: Una nuova speranza - col portello della cella che si chiude all'improvviso e l'ufficiale che ci passa con noncuranza davanti, stessa inquadratura - non è casuale. Per assurdo, Dedra appare come la più minacciosa degli imperiali in sala riunioni, e il suo breve scambio con Syril Karn lascia intendere che l'infatuazione del giovane è decisamente a senso unico.

C'è da dire che la serie a questo punto rischia di sconfinare in una caratterizzazione da psicopatica che rasenta il cliché, ma per il momento Dedra si sta trasformando in un Darth Vader al femminile e senza poteri della Forza, il che è forse anche più inquietante... e rimarca il fatto che non servano necessariamente Jedi e Sith a fare di Star Wars una storia sul bene e sul male.

Syril Karn, che inizialmente ci sembrava essere l'antagonista per eccellenza di questa stagione, è sempre più in secondo piano, ma dobbiamo ammettere che questa settimana si è ripreso un tantino, o quantomeno ha tracciato una rotta diversa per il suo personaggio che ci sembra lì lì per scoppiare. I suoi battibecchi con la madre raccontano più di quel appare sul loro legame - e a questo punto siamo veramente curiosi di vederlo, questo fantomatico zio Arlo - ed è chiaro che Syril stia lentamente sprofondando nella follia o nella depressione. Il solo fatto che sia arrivato al punto di piantonare Dedra per ringraziarla - ben sapendo quali rischi corresse - è significativo: siamo passati allo stalking, il prossimo passo è mettere i like sulle foto Instagram di Dedra, non vediamo l'ora che Andor diventi Un giorno di ordinaria follia in salsa Star Wars con Kyle Soller al posto di Michael Douglas.