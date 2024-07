Microsoft pare stia lavorando con Capcom per sistemare il problema di MT Framework e portare altri giochi

Il fatto che Capcom abbia dei problemi con il port di giochi basati su MT Framework su Xbox è ancora solo una voce di corridoio, ma ci sono già degli ulteriori sviluppi legati a questa, con un noto insider a riferire che Microsoft starebbe lavorando con l'etichetta nipponica per cercare di risolvere questi problemi con MT Framework e poter consentire così il port di ulteriori titoli su console Xbox.

A riferirlo è il noto giornalista Jez Corden di Windows Central, il quale ha affermato che la casa di Redmond si sarebbe attivata in prima linea per risolvere i problemi in questione, durante la nuova puntata del podcast Xbox Two.

Come forse ricorderete, la questione dei possibili problemi di Capcom con Xbox legati a MT Framework è emersa nei mesi scorsi e non ha avuto mai una conferma ufficiale, ma sono diverse le fonti che andrebbero a corroborare questa ipotesi.

Secondo quanto riferito, alcuni giochi recentemente annunciati da Capcom non sono previsti su Xbox proprio a causa di una sorta di problema tecnico o incompatibilità incontrata dalla compagnia a utilizzare l'engine su piattaforme Xbox.