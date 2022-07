Microsoft è in trattativa per portare i giochi di NIS America su Xbox, per Nick Baker

Microsoft potrebbe aver intavolato delle trattative con NIS America per portare i giochi pubblicati dal publisher giapponese su Xbox Series X|S e Xbox One, come quelli della serie Disgaea. Questo perlomeno stando all'ultima soffiata arrivata da Nick Baker, aka Shpeshal_Nick.

Nell'ultimo episodio del podcast XboxEra, Baker ha suggerito che Microsoft sta lavorando con NIS America per portare alcuni dei suoi giochi, o forse una serie specifica, sulle piattaforme verdecrociate. Nel farlo, ha ricordato agli spettatori del podcast che aveva sentito voci simili anche per i titoli della serie Persona, che effettivamente ora sono in dirittura d'arrivo anche su Xbox Series X|S e Xbox One.

Baker non ha menzionato nessun gioco in particolare, ma il nome più gettonato è quello della serie GDR Disgaea, con l'ultimo capitolo, Disgaea 6, arrivato su Nintendo Switch lo scorso anno, e su PC, PS5 e PS4 il mese scorso. NIS America è una sussidiaria di Nippon Ichi Software e si occupa di localizzare e pubblicare giochi in occidente, anche di altri sviluppatori giapponesi esterni, come quelli di Nihon Falcom (The Legend of Heroes, YS), che potrebbero essere coinvolti nelle mire di Microsoft.

Staremo a vedere, ma per il momento vi suggeriamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni. Nick Baker è un insider piuttosto noto nel settore, ma non tutte le sue soffiate si sono rivelate corrette in passato.