Arcadegeddon, la recensione dello sparatutto roguelike cooperativo disponibile col PlayStation Plus

Da quando servizi come il Game Pass e il PlayStation Plus si sono fatti strada tra i salotti e le camerette dei possessori di una console casalinga, una larghissima fascia di esperienze indipendenti ha avuto modo d'infiltrarsi nella libreria digitale degli abbonati, offrendosi in modo virtualmente gratuito alla curiosità di chi aveva il pad in mano. Senza una barriera d'ingresso economica a frenarne la diffusione, giochi come Outer Wilds, Unpacking, Undertale e What Remains of Edith Finch sono riusciti a far innamorare anche quei videogiocatori che non avevano mai sfiorato un'indie in vita loro, a causa magari di abitudini videoludiche distantissime dal mercato indipendente.

Dal nostro punto di vista, questo ha spesso ribaltato il lavoro del critico e lo scopo della sua analisi, quando al centro di essa è presente un videogioco in arrivo su un servizio in abbonamento. L'esame non si concentra solamente sul consiglio all'acquisto, ma anche sul consiglio al download, che può essere suggerito senza mezzi termini anche quando il prodotto è vittima di qualche imperfezione.

Tra i giochi del PlayStation Plus di luglio, ad esempio, ad accompagnare i ben più rinomati Crash Bandicoot 4 e Man of Medan troviamo Arcadegeddon, un interessante sparatutto co-op in terza persona con elementi roguelike che probabilmente non avreste degnato di uno sguardo se non fosse stato incluso nel vostro abbonamento, e che ora invece ha le potenzialità di svoltarvi il mese di luglio con la sua straordinaria personalità.

Ecco quindi nella nostra recensione di Arcadegeddon perché dovreste assolutamente tenere d'occhio questa grezza gemma indipendente.