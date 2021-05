Miitopia e il Multiplayer Risponde nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Miitopia in compagnia di Giordana e Gabriella e il Multiplayer Risponde sono le due stelle che brillano nel pomeriggio del canale Twitch di Multiplayer.it. Da non sottovalutare, ovviamente, le morti di Pierpaolo con Sekiro e l'aperitivo competitivo in compagnia di Valorant e Firez.

Tra pochi minuti apriamo il pomeriggio del canale di Twitch con Pierpaolo Greco che giocherà a Sekiro: Shadows Die Twice e ci farà vedere mille modi creativi per morire con il gioco di From Software.

A partire dalle 16 ci sarà il classico appuntamento col Multiplayer Risponde, la Palla 8 e Vincenzo Lettera. Si tratta dell'appuntamento nel quale fare domande a 360° sui videogiochi, sulla filosofia e sulla vita. Fate tutte le domande sulla chat di Twitch, Vincenzo proverà a rispondere a tutte. Magari fategli i complimenti per la promozione!

Alle 17 Gabriella e Giordana torneranno in diretta con Miitopia e useranno il simpatico gioco di Nintendo per creare nuove mostruos..ehm, nuovi bellissimi personaggi come Francesco e Pierpaolo (aka il duca del male). Poi partiranno per l'avventura.

Alle 19 arriverà invece Firez che, nonostante sia un vecchio, ci mostrerà un po' come si gioca a Valorant.