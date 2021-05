Monster Hunter Rise: l'aggiornamento 3.0

Una frenata comprensibile, dopo i due mesi di fuoco che sono seguiti all'uscita del gioco lo scorso marzo: nel giro di poche settimane, Capcom ha aggiunto ben nove mostri e svariate funzioni extra che hanno arricchito il già nutrito endgame. Si è trattato però di un approccio insolito per la serie, che ci ha fatto riflettere sulla sua natura e sulle intenzioni di Capcom. L' aggiornamento 3.0 , insomma, è stato un'ottima occasione per analizzare la strategia della software house nipponica e capire cosa ha funziona e cosa no, ma soprattutto cosa potrebbe riservarci il futuro della serie.

Col secondo aggiornamento importante di Monster Hunter Rise di qualche giorno fa si è chiuso un cerchio intorno alla release del titolo Capcom, che almeno per i prossimi tre mesi dovrebbe rallentare lo sviluppo di nuovi contenuti: secondo la road map pubblicata verso la fine dell' ultimo Digital Event , i prossimi update non dovrebbero includere nuovi mostri, ma solo missioni e ricompense speciali legate perlopiù al lancio di Monster Hunter Stories 2 .

La strada verso il finale

Il valore della narrativa in Monster Hunter è ancora oggi al centro di accesi dibattiti tra i fan: quanto peso può avere una trama in un gioco in cui bisogna cacciare mostri per fabbricare armi e armature? In realtà, ben poco. Tuttavia, un bravo sceneggiatore può comunque giustificare narrativamente il gameplay con un canovaccio accorto, senza scadere necessariamente nel ridicolo o grottesco.

Capcom negli ultimi anni ci ha provato, addirittura implementando una serie di cinematiche già a partire da Monster Hunter 4 Ultimate per abbozzare una specie di storyline che effettivamente non serviva a molto, ma contribuiva a dare quantomeno un maggior lustro all'intera produzione.

Monster Hunter Rise ha seguito la stessa filosofia, giustificando narrativamente la modalità Furia e l'intera premessa del gioco attraverso i suoi boss finali, Ibushi del vento e Narwa del tuono.

Monster Hunter Rise: il Magnamalo.

Considerati la causa degli assedi al villaggio di Kamura, questi draghi anziani leggendari sono rispettivamente maschio e femmina, re e regina, e la loro unione promette danni incalcolabili. Abbiamo affrontato il primo boss a circa metà campagna in una missione Furia: l'Ibushi del vento attacca i cancelli di Kamura insieme a un'orda di mostri ma il nostro intervento lo mette in fuga. In seguito, tuttavia, scopriamo che le due gemelle wyverniane che lavorano come missionatrici a Kamura, Minoto e Hinoa, possono entrare loro malgrado in risonanza coi due mostri. In pratica, è come se l'Ibushi del vento e la Narwa del tuono le possedessero brevemente, facendo ripetere loro una cantilena minacciosa.

Questo permette ai cacciatori di localizzare la Narwa del tuono e combatterla nel Palazzo corallino durante la missione "Dea del tuono". Si tratta di uno degli scontri più originali nel franchise, perché mescola le tipiche meccaniche da assedio, e quindi l'utilizzo di baliste, cannoni e dragonatore, con dinamiche quasi platform in cui bisogna sfruttare l'Insetto filo per raggiungere le piattaforme sospese o schivare alcuni attacchi particolarmente insidiosi.

Monster Hunter Rise: il Tigrex.

Una volta sconfitta, la Narwa del tuono precipita in un baratro e al villaggio si festeggia la vittoria del giocatore. Monster Hunter Rise, a marzo, si concludeva così. Apparivano i titoli di coda, seguiti da un'ultima scenetta in cui Hinoa e Minoto, ancora sotto l'influenza dei due draghi antichi, profetizzavano la loro unione. Un cliffhanger vero e proprio che anticipava un seguito: Capcom avvertì subito i giocatori che la storia sarebbe infatti proseguita in un aggiornamento successivo con il "nuovo" finale.

Un meccanismo bizzarro. Che senso aveva uscire con un finale posticcio, ma appiccicargli comunque i titoli di coda? Perché rimandarlo a un update? Sul fronte del gameplay, poi, la situazione si faceva ancora più bizzarra visto che le armi e le armature dei due mostri, specialmente quelle della Narwa del tuono, apparivano abbastanza mediocri, per non dire inutili: non a caso, i giocatori hanno cominciato a "farmare" la Narwa del tuono solo per consegnare i materiali a Kagero il mercante e farci gli amuleti.

Monster Hunter Rise: il Somnacanth.

Abbiamo dunque atteso il primo update con un certo interesse, sperando che la storia proseguisse in modo convincente, anche perché la questione della risonanza era parecchio intrigante, sebbene appena accennata, e Capcom avrebbe potuto lavorarci sopra. Nel gioco, una delle due sorelle sembra più suscettibile dell'altra all'influenza dei draghi antichi. Ci siamo domandati: e se Capcom volesse dare alla storyline una svolta decisiva uccidendo una delle due missionatrici?

Sarebbe stata una mossa coraggiosa, e per la prima volta la storia di un Monster Hunter avrebbe preso una piega oscura, influenzando con decisione lo scenario di gioco quasi a dire: "ehi, esisto anch'io". Il primo update di aprile, però, pur introducendo sei nuovi mostri, ha lasciato la trama ancora in sospeso, limitandosi ad arricchire i contenuti endgame con i draghi antichi iconici, stranamente assenti al lancio, e qualche nuovo mostro Apex e non. In particolare, l'aggiornamento 2.0 sbloccava la fabbricazione degli stili armatura e le cacce dei primi mostri Apex fuori dalla modalità Furia.