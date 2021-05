Monster Hunter Rise 2.0: tutto quello che c'è da sapere sull'update

La scorsa settimana Capcom ha finalmente pubblicato il primo aggiornamento di Monster Hunter Rise e, come forse ricorderete dalla nostra copertura di Monster Hunter World e Iceborne, a noi piace sviscerare questi update e raccontarveli nel dettaglio. Questa volta ci abbiamo messo più tempo del solito perché si è trattato di un aggiornamento davvero ricco, che ha introdotto nel titolo per Nintendo Switch vari mostri, funzioni e novità che meritavano la nostra attenzione. Eccoci quindi a riepilogare i contenuti di questa ottima patch, che promette benissimo per il futuro: Capcom ha infatti annunciato che il prossimo aggiornamento arriverà a fine maggio, cioè nel giro di un mese, insieme a nuovi mostri e al vero finale della campagna, rimasta in sospeso dopo lo scontro con la Narwa del Tuono. Nel frattempo, ecco cosa vi aspetta aggiornando Monster Hunter Rise alla versione 2.0 .

I nuovi mostri

La prima cosa che scoprirete, una volta avviata la partita dopo l'aggiornamento, è che il vostro Grado Cacciatore si è sbloccato e se avevate raggiunto il limite massimo precedente (7) adesso potete, anzi, dovete salire a 20 per sbloccare i nuovi contenuti. Nel villaggio di Kamura e nella Base di caccia troverete un sacco di PNG che vogliono parlarvi e raccontarvi tutte le novità, dalla missionatrice al capo della gilda, passando ovviamente per i fabbri e il postino, ma per adesso concentriamoci sui mostri. Le missioni a 7 stelle sono aumentate e vi accorgerete subito che c'è un intruso: il Bazelgeuse. Capcom non l'ha menzionato neanche di striscio nel Digital Event che ha preceduto l'uscita dell'aggiornamento, limitandosi a parlare dei nuovi mostri Apex e dei draghi anziani contenuti nel pacchetto. Comparso per la prima volta in Monster Hunter World, il Bazelgeuse è una viverna volante che dovrete cacciare nella missione Morte dall'alto.

Monster Hunter Rise: il Chameleos.

In un certo senso, il Bazelgeuse sarà il vostro banco di prova per le nuove cacce a 7 stelle. È relativamente molesto, ma picchia come un fabbro e vi accorgerete subito che i mostri nelle nuove cacce sono sensibilmente più dannosi rispetto a quelli che avete affrontato fino a ora. Le altre missioni a sette stelle includono tre Sfide del maestro Utsushi, in cui dovrete affrontare diverse coppie di mostri, e le prime cacce Apex: Capcom ha infatti ascoltato i feedback dei giocatori che avrebbero preferito affrontare i mostri Apex in missioni normali piuttosto che in modalità Furia. Se avete letto la nostra recensione, allora saprete come la pensiamo: la modalità Furia è molto divertente, se giocata in compagnia e con un minimo di organizzazione, ma da soli finisce col diventare una procedura lunga e stancante, soprattutto se si punta solo alle ricompense che offrono esclusivamente i boss Apex a fine partita.

Monster Hunter Rise: il Rathalos Apex.

Essendo comunque una buona idea, e un'interessante variazione sul tema della solita caccia, Capcom è scesa a compromessi: in pratica, questo update implementa due nuovi mostri Apex (Rathalos e Diablos) da affrontare in modalità Furia, mentre quelli già in gioco dalla release (Arzuros, Mizutsune e Rathian) si potranno cacciare normalmente. Presupponiamo che il prossimo update sdoganerà le cacce regolari per il Rathalos Apex e il Diablos Apex, aggiungendo alla modalità Furia il già leakato Zinogre Apex e magari qualche altra sorpresa. In ogni caso, avrete abbastanza cacce nuove e toste per raggiungere il Grado Cacciatore 20 e sbloccare la prima, nuova missione urgente: Antica illusione. In questa missione dovrete dare la caccia a un drago anziano che risale a Monster Hunter 2 ma che non vedevamo più da qualche tempo, e cioè il Chameleos. Per i neofiti di Monster Hunter, vale la pena spiegare che i draghi anziani sono dei mostri generalmente più forti del normale che non è possibile intrappolare o catturare: dovrete necessariamente ucciderli, e per questo motivo sarete ricompensati con uno scalco extra.

Monster Hunter Rise: ancora il Chameleos.

Il Chameleos è stato riveduto e corretto per questa edizione di Monster Hunter, ma in gran parte è rimasto il simpatico viscidone di una volta: ovviamente somiglia a un camaleonte, e come tale può diventare invisibile. Può attaccare con la lunga lingua prensile, rubando gli Spiriuccelli che avete raccolto in precedenza, e produrre soffi o bombe a grappolo che avvelenano i cacciatori. Potrete rompergli il corno sul muso, annullando la sua capacità di scomparire, e mozzargli la grossa coda per ottenere uno scalco in più. Sconfitto questo drago anziano, il Grado Cacciatore si sbloccherà e potrete raggiungere il livello 30. Le nuove missioni e la modalità Furia vi aiuteranno a salire anche di più livelli a partita, e in un battibaleno vi ritroverete con una nuova missione urgente da completare: Tempesta di ghiaccio. Questa volta ve la dovrete vedere col Kushala Daora, un'altra vecchia conoscenza che gironzolava anche in Monster Hunter World. In questo caso parliamo di un vero e proprio drago volante capace di controllare il vento, generando turbini e cicloni devastanti, oltre a una barriera che lo protegge da attacchi a distanza non perforanti.

Monster Hunter Rise: il Kushala Daora.

Il Kushala Daora può diventare un avversario piuttosto rognoso, ma Capcom ha ridisegnato gran parte delle sue mosse per renderlo un po' meno molesto rispetto al passato. Nei vecchi Monster Hunter, infatti, poteva capitare che riuscisse a intrappolare i cacciatori tra i suoi cicloni, negando ogni via di fuga. L'introduzione dell'Insetto filo e di una maggiore capacità di movimento aiutano ad aggirare i suoi attacchi, ma il Kushala Daora resta comunque un mostro da non sottovalutare, specialmente se avete una bassa resistenza a ghiaccio. Tolto di mezzo anche lui, dovrete raggiungere il GC 40 per sbloccare l'ultima missione urgente di questo update: L'imperatore di fiamma. Il Teostra è rimasto l'osso duro che i veterani ricordano, e Capcom gli ha anche dato qualche nuovo attacco che potrete schivare con un uso tempestivo dell'Insetto filo. La sua famosa esplosione Supernova ci è sembrata un pelo più immediata rispetto a Monster Hunter World, e questo significa che dovrete stare attenti alla quantità di fiamme che riesce ad accumulare intorno al suo corpo. Rompetegli le corna e colpitelo alla testa per indebolirlo.

Monster Hunter Rise: l'Arco Ghiacciaio.

Una volta sconfitto anche il Teostra, il vostro Grado Cacciatore si sbloccherà del tutto e potrete raggiungere il livello 999 continuando a cacciare, missione dopo missione. In questo senso, vi resteranno da provare i due nuovi mostri Apex dell'aggiornamento, che appaiono nelle missioni Furia a 7 stelle. In queste nuove orde potreste vedervela anche con alcuni mostri che prima non bazzicavano dalle stesse parti, tipo il Magnamalo - che peraltro vi consigliamo di respingere in fretta per ottenere un ottimo bonus alle ricompense - e il Bazelgeuse. I due boss sono decisamente più forti delle loro controparti normali, in particolare il Rathalos che ha il brutto vizio di sparare vere e proprie cannonate di fuoco dall'alto, facendo a brandelli piattaforme e barriere. Tenete da parte ogni asso nella manica per sbarazzarvi in fretta di questi mostri, oppure sfonderanno le difese del villaggio e dovrete ricominciare la missione da capo.