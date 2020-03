Minecraft Dungeons è stato rimandato, ecco la nuova data di uscita

Minecraft Dungeons, come si sospettava ormai da tempo, è stato rimandato e non arriverà dunque in aprile come era stato annunciato inizialmente, ma in compenso ha ora una data di uscita precisa e fissata per il 26 maggio 2020, su tutte le piattaforme previste ovvero PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Mojang aveva già fatto presente che il gioco poteva essere posticipato nell'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori pubblicato qualche giorno fa, dunque la questione non giunge proprio come una sorpresa. Il motivo è quello noto, legato alle nuove iniziative intraprese per garantire la sicurezza degli sviluppatori e cercare di ostacolare il propagarsi dell'epidemia da coronavirus.

Vista la situazione di crisi attuale il team sta lavorando da casa, in remoto, per portare avanti lo sviluppo, ma ovviamente il flusso di lavoro e il ritmo standard hanno subito dei rallentamenti a causa della nuova situazione.

Il ritardo, tuttavia, non sarà eccessivo: la nuova data di uscita fissata al 26 maggio rientra infatti nel mese successivo rispetto all'aprile inizialmente annunciato, segno che non ci sono stati problemi tecnici insormontabili per il team nella nuova situazione lavorativa.

Minecraft Dungeons è un action RPG tipo hack and slash in stile Diablo, con visuale isometrica. Si tratta dunque di un'esperienza di gioco profondamente diversa da quella classica, tutta incentrata sulle caratteristiche ruolistiche più standard e sull'avventura, ma calata pienamente nel mondo di Minecraft, con tanto di stile grafico tipico del gioco Mojang. Come ogni gioco first party, Minecraft Dungeons sarà disponibile al lancio anche gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, direttamente nel catalogo.