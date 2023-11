Monitor ASUS ROG Strix 27 pollici WQHD in sconto Amazon per il Black Friday

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare il monitor ASUS ROG Strix 27 pollici WQHD. Lo sconto segnalato è del 30% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 419,99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il monitor ASUS ROG Strix XG27AQ è uno schermo da gaming da 27 pollici con 170 Hz di refresh rate. Compatibile con la tecnologia G-Sync, il monitor è dotato anche di HDR 400 ed ha l'illuminazione Aura Sync RGB, che potrete sincronizzare con il software.