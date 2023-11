Notebook da gaming Asus ROG Strix G16 con RTX 4080 in sconto per il Black Friday

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare il notebook da gaming Asus ROG Strix G16 con RTX 4080. Lo sconto segnalato è del 21% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 2.139€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il notebook Asus ROG Strix G16 con RTX 4080 è un portatile da gaming molto potente: a partire dallo schermo 16" FHD con antiglare da 165Hz di refresh rate, questo notebook ha un Intel i7-13650HX come processore, 16GB di RAM, 512 GB di SSD PCIE e una scheda video GeForce RTX 4080 da 12GB.