Starfield: la patch 1.8.86 ha migliorato l'aspetto degli NPC, tra le altre novità

Tra i vari argomenti di discussione su Starfield, l'aspetto di alcuni NPC ricorreva come un vero e proprio meme, in particolare per lo strano comportamento e aspetto che alcuni di questi potevano avere, ma questi elementi sembra siano fortemente migliorati con l'applicazione della nuova patch 1.8.86, come riferito da vari giocatori.

L'aggiornamento messo a disposizione in forma completa all'inizio di questa settimana ha apportato diverse modifiche a Starfield, introducendo il supporto ufficiale per il DLSS e varie altre novità e miglioramenti. Tra questi, a quanto pare, ci sono state anche delle variazioni applicate ai personaggi non giocanti.

La questione non viene spiegata nel dettaglio all'interno delle note ufficiali della patch, che parlano comunque di molti miglioramenti effettuati in numerosi ambiti del gioco, ma in molti hanno notato dei cambiamenti evidenti anche in questa caratteristica.

Sembra dunque che siano state corrette le strane pose che potevano prendere gli NPC, stranamente tendenti a intromettersi durante i dialoghi e guardare il giocatore con degli inquietanti sguardi allucinati, diventati un po' una sorta di meme ricorrente nei giorni di lancio.