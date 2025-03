Monitor gaming Acer Nitro XZ342CUP da 34” in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Tra le migliori occasioni della Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon spicca l' Acer Nitro XZ342CUPbmiiphfx , un monitor gaming curvo da 34 pollici con specifiche di alto livello. Il prezzo scende a 249,90€ rispetto ai 349,90€ di listino, con un risparmio di 100€, pari al 29%. Potete acquistarlo da questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questo modello è pensato per gamer e professionisti che cercano un'esperienza visiva immersiva, fluida e reattiva. La confezione include anche un cavo HDMI, mentre Amazon garantisce reso gratuito e spedizione veloce.

Immagini fluide e immersive per ogni esigenza

Il monitor Acer Nitro XZ342CUP monta un pannello curvo WQHD (3440x1440) da 34" con formato 21:9, perfetto per il multitasking e per godersi giochi e contenuti video in ampiezza. La frequenza di aggiornamento a 165 Hz con tempo di risposta di 1 ms (VBR) garantisce una fluidità ideale anche nei giochi competitivi.

Il retro del monitor

Il supporto a FreeSync Premium elimina tearing e stuttering nelle sessioni di gioco, assicurando un'esperienza sempre fluida. La tecnologia ZeroFrame riduce i bordi per una visione più ampia e moderna, mentre lo stand è regolabile in altezza per il massimo comfort.