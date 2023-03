Monitor Sony INZONE M3 27 pollici a 240 Hz in sconto con le Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 finiranno oggi ma ancora ci permettono di ottenere tanti sconti su prodotti di primo livello. Un esempio è l'offerta per un monitor Sony Inzone M3 da 27 pollici. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 saranno disponibili fino al 29 marzo 2023, precisamente fino alle 23:59. Ovviamente, per alcuni prodotti, è possibile che la promozione termini prima di tale giorno e ora, in quanto il numero di unità in sconto a disposizione potrebbe esaurirsi. Il nostro consiglio, quindi, è di non attendere troppo se vi interessa il prodotto e se il prezzo è quello giusto per voi!

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 699€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Il Sony INZONE M3 è un monitor dal design eccellente e ben costruito che, forte di una luminosità elevata e uniforme, offre una buona qualità dell'immagine per un pannello da 27 pollici con risoluzione 1080p. Gode inoltre del pieno supporto per console, con tanto di Auto HDR Tone Mapping per PS5, e in ambito PC stupisce con l'hub USB con Switch KVM incorporato che può risultare molto comodo con determinate configurazioni. Il tutto condito, cosa ancora più importante per un monitor da gioco che guarda al segmento competitivo, da tempi di risposta contenuti che garantiscono un'esperienza in gioco fluida e pulita in combinazione con un refresh elevato."