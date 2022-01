Monster Hunter Rise, il trailer di lancio su PC sottolinea le funzionalità extra

Monster Hunter Rise per PC si mostra con il suo trailer di lancio, che in questo caso sottolinea le tante funzionalità extra della nuova versione dell'hunting game targato Capcom.

Dotato al lancio degli stessi contenuti di Nintendo Switch, Monster Hunter Rise per PC includerà un set di filtri grafici, il supporto per i display ultrawide, una risoluzione fino a 4K, texture in alta definizione, frame rate sbloccato e numerose opzioni per personalizzare ulteriormente l'esperienza.

Insomma, al netto di geometrie per forza di cose limitate dall'hardware della console ibrida Nintendo, la versione PC del gioco offrirà un sostanziale passo in avanti sul fronte tecnico e la fluidità superiore aggiungerà precisione e reattività al gameplay.

Monster Hunter Rise ci vedrà partire dal villaggio ninja di Kamura, nei panni di un coraggioso cacciatore di mostri, ed esplorare svariati scenari nell'ambito di un mondo tanto affascinante quanto insidioso, dominato da creature gigantesche e pericolose.

In attesa dell'uscita, fissata al 12 gennaio su Steam, potete trovare ulteriori dettagli nel nostro provato di Monster Hunter Rise per PC.